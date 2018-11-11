Денис Пушилин проголосовал на выборах главы ДНР

Денис Пушилин вместе с супругой проголосовал на выборах главы и депутатов народных советов самопровозглашенной Донецкой народной республики. Врио главы ДНР явился на избирательный участок в здании школы в Куйбышевском районе одним из первых, прошел обязательную процедуру регистрации, получил бюллетень и опустил его в урну для голосования. Победителя выберут путем подсчета простого большинства голосов.

«Сегодня очередной экзамен гражданской позиции, политической позиции всей ДНР. Для нас очень важно, какой курс мы избираем и поддерживаем, а какой нет. Очень надеемся на высокую явку и социальную ответственность наших граждан, потому что сегодня мы голосуем за свое будущее», - рассказал журналистам врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью журналистам сразу после голосования.

Избирательные участки в ДНР и ЛНР будут открыты с 08:00 до 20:00 по московскому времени. В политическую борьбу вступили также члены общественных движений «Донецкая республика», «Свободный Донбасс», «Мир Луганщине» и «Луганский экономический союз».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя избирательный процесс на юго-востоке Украины, заявил, что выборы в народных республиках не противоречат минским договоренностям.