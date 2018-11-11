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Рогозин предложил испытывать аварийные системы ракет-носителей на разработчиках

Ян Брацкий
10:12 11.11.2018
Ранее один из конструкторов предложил сократить количество испытаний новых аварийных систем космического корабля «Федерация».
Рогозин предложил испытывать аварийные системы ракет-носителей на разработчиках
Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Дмитрий Рогозин предложил испытывать аварийно-спасательное оборудование для космонавтов с участием разработчиков этих систем. Такое заявление глава госкорпорации «Роскосмос» сделал во время выступления на заседании в ракетно-космической корпорации «Энергия».

«Когда товарищу Сталину показали бронемашину, в которой он должен ездить, он посадил внутрь конструктора этой машины и ее расстреляли из автомата. Конструктор остался жив, потому что машина оказалась хорошая», - припомнил Дмитрий Рогозин.

Так глава Роскосмоса отреагировал на предложение одного из конструкторов установить на новом космическом корабле «Федерация» новую систему спасения экипажа. Предлагалось также сократить количество ее испытаний, сообщает РИА Новости.

В последний раз аварийно-спасательное оборудование использовалось при эвакуации экипажа ракеты-носителя «Союз ФГ» в момент ее старта к МКС 11 октября 2018 года. На борту корабля «Союз МС-10» в тот момент находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. После посадки американский член экипажа высоко оценил работу аварийных систем космического корабля, сохранивших жизнь ему и его российскому коллеге. Спасательная капсула с космонавтами приземлилась в 20 километрах от поселка Жезказган в Казахстане.

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