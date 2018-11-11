Путин утвердил состав межведомственных комиссий СБ РФ

Российский президент Владимир Путин утвердил состав ряда межведомственных комиссий Совета безопасности РФ. Документы были опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с указом председателем межведомственной комиссии Совбеза РФ по проблемам СНГ был назначен заместитель секретаря СБ России, а его заместителями - замминистра иностранных дел РФ и начальник управления российского президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами.

Кроме того, заместитель председателя секретаря Совбеза РФ вошел в состав межведомственной комиссии СБ РФ по безопасности в экономической и социальной сфере.

Заместителем председателя комиссии по согласованию стал председатель комитета Совета Федерации РФ по экономической политике. Путин также утвердил заместителем секретаря СБ РФ председателя межведомственной комиссии СБ РФ по информационной безопасности. Заместителями стали замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и руководитель службы ФСБ РФ.

Указом Путина был утвержден также состав межведомственной комиссии СБ РФ по общественной безопасности.