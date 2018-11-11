В Люксембурге торжественно открыли памятник Юрию Гагарину

В Люксембурге, в городе Мондорф-ле-Бен открыли памятник первому космонавту Юрию Гагарину. Скульптуру установили рядом с музеем авиации в живописном парке термального комплекса, где ежегодно бывают около полумиллиона человек.

Как сообщили местные власти, место выбирали специально, чтобы его посещали не только жители Люксембурга, но и гости из Бельгии, Германии, Франции и других стран.

По их словам, подвиг Гагарина должен стать вдохновляющим примером для молодежи.