В Люксембурге торжественно открыли памятник Юрию Гагарину
Открытие памятника было приурочено к 25-летию подписания соглашения о сотрудничестве в области культуры, образования и науки.
В Люксембурге, в городе Мондорф-ле-Бен открыли памятник первому космонавту Юрию Гагарину. Скульптуру установили рядом с музеем авиации в живописном парке термального комплекса, где ежегодно бывают около полумиллиона человек.
Как сообщили местные власти, место выбирали специально, чтобы его посещали не только жители Люксембурга, но и гости из Бельгии, Германии, Франции и других стран.
По их словам, подвиг Гагарина должен стать вдохновляющим примером для молодежи.