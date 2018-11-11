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В ДНР и ЛНР начались выборы глав республик и депутатов Народных советов

Ян Брацкий
09:16 11.11.2018
Избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00 по московскому времени.
Фото: Сергей Аверин, РИА Новости

В самопровозглашенных народных республиках Донбасса начались выборы глав и депутатов Народных советов. Избирательные участки открылись в 08:00. Участки на выборах главы и депутатов парламента ДНР открылись вовремя.

За право возглавить республику поборются пять кандидатов, включая врио главы Дениса Пушилина. Два общественных движения примут участие в парламентских выборах. Это «Донецкая республика», у членов которой большинство в Народном совете и «Свободный Донбасс», сообщает РИА Новости. Сто мест в парламенте будут разделены пропорционально числу набранных голосов.

«Сегодня очередной экзамен гражданской позиции, политической позиции ДНР. Для нас абсолютно важным является какой курс мы избираем, какой курс поддерживаем или не поддерживаем. Очень надеемся на высокую явку», - рассказал врио Главы ДНР Денис Пушилин.

На кресло главы Луганской Народной Республики претендуют четыре кандидата, в том числе и.о. руководителя Леонид Пасечник. Выбирать победителя будут простым большинством голосов. Так же в выборах примут участие два общественных движения – «Мир Луганщине» и «Луганский экономический союз». На парламентских выборах будут избраны 50 депутатов.

Порога явки на нет. Избирательные участки закроются в восемь часов вечера по московскому времени. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выборы глав и депутатов в народных республиках не противоречат минским договоренностям.

 

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