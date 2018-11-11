В Раде назвали Крым «жемчужиной в короне»

В составе Украины Крым был «жемчужиной в короне», заявила экс-депутат Верховной рады Анна Герман. Об этом она сообщила в эфире телеканала NewsOne.

«Такую жемчужину из короны, хоть мы и не королевство, очень больно потерять», - сказала она.

Герман подчеркнула, что однажды «настанет время, когда Крым» якобы вновь станет частью Украины. Однако же для этого «необходимо найти компромисс».

«Если смотреть прагматично на этот вопрос, если посмотреть реально, то каждый из нас понимает, что на данном этапе это невозможно. Возможно, стоит искать какую-то формулу, думать над компромиссом, чтобы на то время, пока будут идти дискуссии о компромиссе, закончить войну на Донбассе», - отметила она.

Вместе с тем Герман сообщила, что ситуация на Донбассе произошла по причине «глупых решений Киева».

Крым присоединился к России в результате проведенного там в 2014 году референдума, по итогам которого 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с РФ.

Ранее бывший генпрокурор Украины и экс-депутат Верховной рады Святослав Пискун призвал украинских политиков перестать обманывать жителей страны и давать им надежду, что в ближайшее время крымский полуостров вернется под контроль Украины.