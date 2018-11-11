Полыхающие деревья и языки пламени: американец проехал сквозь пожар в лесу Калифорнии

Отчаянный американец решил проехать сквозь полыхающий лес в Калифорнии и опубликовал кадры поездки в своем Instagram. Сначала ему приходится ехать сквозь дым, а уже после мужчина попадает в настоящий ад.

На видео мужчина буквально пробирается сквозь пламя - автомобиль окружают горящие деревья, а в какой-то момент полыхающая ветка падает прямо на лобовое стекло. Причем все вокруг окрашено в яркие оранжево-красные цвета.

В конце видео автомобиль американца, вероятно, глохнет - мужчина в отчаянии говорит «come on», что можно перевести как «ну давай же», «поезжай».

Чем закончилась «огненная одиссея» неизвестно - видео обрывается в момент, когда машина так и стоит посреди полыхающего леса.

Жертвами лесных пожаров, которые бушуют в северной части Калифорнии, стали пять человек.