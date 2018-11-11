В Российском посольстве прокомментировали задержание Малькевича в США

В Российском посольстве в США прокомментировали слухи о задержании в аэропорту журналиста Александра Малькевича. Заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций находится в США в статусе наблюдателя за проведением промежуточных выборов.

«В связи с сообщениями СМИ о задержании сотрудниками ФБР в аэропорту Вашингтона российского журналиста Малькевича в госдеп направлен запрос об обстоятельства х произошедшего.

В подобных случаях рекомендует российским гражданам сразу требовать связи с посольством», - сообщила в телефонном интервью «Звезде» сотрудник посольства РФ в Вашингтоне Роксана Гониева.

Малькевич работал на участках расположенных в штате Мэриленд. Голосование там завершилось шестого ноября. Во время подведения итогов россиянин раскритиковал организацию избирательного процесса в США, отметив многочисленные нарушения допущенные в день голосования.

В частности Малькевич отметил неработающие машины для обработки бюллетеней и неспособность персонала на участках справится с большим количеством голосующих.