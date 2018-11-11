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Адвокат Цеповяза рассказал о «подавленном состоянии» своего подзащитного

Ян Брацкий
08:05 11.11.2018
Ранее Вячеслава Цеповяза допросили в рамках уголовного дела о превышении полномочий сотрудниками исправительной колонии.
Адвокат Цеповяза рассказал о «подавленном состоянии» своего подзащитного
Фото: adagamov, twitter, Globallookpress

Участник «кущевской» ОПГ Вячеслав Цеповяз, отбывающий наказание в колонии строгого режима, находится в подавленном состоянии. Об этом рассказал его адвокат Роман Боков. Юрист навещал своего подзащитного и имел возможность пообщаться с ним до того, как Цеповяза поместили в штрафной изолятор.

«Когда я был в ШИЗО, у него было болезненное состояние, подавленное морально в связи с этими событиями и давлением. Сегодня его должны перевести в обычную камеру», - рассказал адвокат заключенного бандита.

Настроение у Цеповяза существенно поменялось после проверки, с которой в приморскую ИК-3 нагрянули сотрудники прокуратуры, сообщает РИА Новости. Поводом послужили фотоснимки на которых арестант позирует с мобильником. На других кадрах он сидит за столом, который уставлен блюдами с шашлыком, крабами и красной икрой. СК РФ возбудил в отношении администрации колонии уголовное дело о превышении полномочий.

В результате проверки выяснилось, что заключенный пользовался неограниченными привилегиями. Он мог отдельно питаться, пользоваться стационарной и мобильной телефонной связью, посещать служебные помещении и встречаться с родственниками и друзьями. Ранее стало известно, что в рамках этого уголовного разбирательства допросили самого Цеповяза.

Краснодарский суд приговорил Вячеслава Цеповяза к 20 годам колонии строгого режима за причастность к «кущевской» ОПГ, на счету которой убийство 12 человек в одноименной краевой станице.  

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