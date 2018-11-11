Посольство РФ проверяет информацию о задержании Малькевича в США

Российские дипломаты в Вашингтоне проверяют информацию о задержании первого заместителя председателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича.

«В связи с сообщениями СМИ о задержании сотрудниками ФБР в аэропорту Вашингтона российского журналиста А. Малькевича в госдеп направлен запрос об обстоятельствах произошедшего», - говорится в сообщении посольства РФ на его странице в Twitter.

Александр Малькевич находится в США в статусе наблюдателя на промежуточных выборах. В частности, он работал в штате Мэриленд, где голосование прошло шестого ноября.

Во время подсчета голосов в национальном пресс-клубе Вашингтона, журналист высказался об организации голосования. В частности он сравнил правила пребывания на американских и российских избирательных участках, сообщает РИА Новости.

«Я нахожусь в глубочайшем шоке от того уровня нарушений, которые были допущены в штатах. Знаю о вопиющей ситуации, когда наблюдателя от избирательной комиссии Нью-Йорка вывели с участка, узнав, что она русская», - заявил журналист.

Кроме того Малькевич отметил упадок, так называемых мейнстримовых СМИ, которым американская аудитория уже не верит. Российский наблюдатель зафиксировал такие нарушения как выход из строя машин для голосования и неспособность избирательной системы справится с потоком голосующих.