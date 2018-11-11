На Землю доставлены результаты уникальных космических экспериментов

На Землю доставлены образцы белковых кристаллов, которые были получены в результате научных экспериментов проводимых на борту МКС. Космические образцы были заключены в специальную капсулу, которая находилась на борту японского грузового беспилотника «Конотори-7», сообщают «Известия».

Впервые доставкой полученных на орбите образцов занимались специалисты страны восходящего солнца. Капсулу спустили в акваторию Тихого океана на специальном парашюте. Позже ее выловили из воды у японских берегов и передали на исследование экспертам аэрокосмического агентства страны.

Эксперимент стартовал 22 сентября, когда к МКС была запущена японская ракета Н-2В с беспилотным грузовым кораблем «Конотори-7» на борту. С его помощью космонавты получили не только полезный груз, но и необходимое научное оборудование и материалы для проведения экспериментов в условиях невесомости.

В числе прочего, «Конотри» доставил два микроспутника Stars-me. Он предназначены для демонстрации работы модели космического лифта в условиях открытого пространства.