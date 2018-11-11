Россиянин «откупился» от дикого медведя печеньем: видео
В Сети появилось видео, на котором бурый медведь, вопреки своей агрессивной природе, принялся выпрашивать у проезжающих мимо туристов сладости.
На кадрах, опубликованных в Instagram, видно, как медведь просунул морду в открытое окно автомобиля и принялся «выклянчивать» печенье у людей. Действие разворачивается на курильском острове Итуруп.
«Молодец, еще одну держи. Хороший», - говорит зверю автор видео.
После того, как медведь с аппетитом съел два печенья, мужчины сообщают ему, что больше сладостей нет.
«Все, кончились печенюшки. Пока, мишаня! Хорошего тебе дня», - слышно за кадром.
Медведь же сначала еще немного ждет, после чего все же решает отпустить проезжавших мимо людей.
Кроме того, как уточняет портал SKR, помимо косолапого за сладостями также прибегает и лиса, причем эту пару местные жители уже окрестили «Тимоном и Пумбой».
Ранее в США выбрали самого жирного медведя, причем для этого был проведен конкурс.