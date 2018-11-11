В Евросовете осудили «флиртующих» с Россией политиков

Глава Европейского совета Дональд Туск осуждающе отозвался о «флиртующих» с российским президентом Владимиром Путиным политиков, которые занимаются тем, что стремятся убедить других в отсутствии будущего у Евросоюза.

Как уточняется в сообщении, опубликованном на сайте организации, те политики, которые приветливо отзываются о национализме в Европе, а также делают ставку на дезинтеграцию - это «фундаментальная угроза».

«Хотел бы подчеркнуть, что я не вижу никакого совпадения в том, что практически во всей Европе все те, кто испытывает энтузиазм в связи с выходом Великобритании из ЕС, кто более или менее в восторге от дальнейших шагов Вашингтона к изоляционизму, те, кто с возрастающей интенсивностью флиртует с Владимиром Путиным, пытаются убедить нас, что ЕC не имеет будущего», - отмечается в заявлении.

В среду, 7 ноября, Туск заявил, что Варшава может «случайно» выйти из Евросоюза в связи с конфликтом с Брюсселем. Он подчеркнул, что лидер правящей партии Ярослав Качиньский находится на грани и может спровоцировать выход Польши их Евросоюза ошибкой.

Ранее политолог Марк Бернардини предположил, что Евросоюзу необходимо изменить форму существования. В противном случае, считает эксперт, ЕС ждет скорый развал.