Во втором туре выборов главы Хакасии проголосовало 43,88% избирателей

На выборах в республике Хакасия досрочно проголосовало более 40% избирателей. Об этом сообщил председатель местного избиркома Александр Чуманин. Второй тур голосования проходил девятого и десятого ноября.

«Девятого и десятого ноября в 22 отдаленных населенных пунктах Аскизского, Боградского, Таштыпского и Ширинского районов проголосовали 43,88% избирателей проживающих в них», - рассказал Чуманин.

Во втором туре на кресло главы республики претендует единственный кандидат от партии КПРФ - Валентин Коновалов. После первого тура, который состоялся девятого сентября в единый день голосования, три кандидата, включая экс-главу Хакасии Виктора Зимина отказались от дальнейшего участия в компании, сообщает ТАСС.

Для окончательной победы кандидату от коммунистов необходимо набрать более 50% голосов избирателей, пришедших на участки. В Аскизском, Боградском, Таштыпском и Ширинском районах проживает более 800 избирателей. Всего же в республике около 382 тысяч человек обладают правом голоса на выборах главы.