Ученые выяснили, чем грозит постоянное нахождение в социальных сетях

Ученые Мелисса Г.Хант, Рейчел Маркс, Кортни Липсон и Джордан Янг выяснили, что следствием постоянного нахождения в социальных сетях является чувство одиночества и депрессия. Об этом сообщает Guilford Press.

В исследовании приняли участие 143 человека. Их разделили на группы, одна из которых использовала Facebook, Instagram и Snapchat до 10 минут в день. Другие пользовались социальными сетями как обычно.

В результате эксперты выяснили, что у членов группы ограниченного использования значительно снизились чувство одиночества и депрессия по сравнению с другими участниками исследования.

Результаты этой работы показывают, что ограничение использования социальных сетей до 30 минут в день может привести к значительному улучшению благосостояния человека.