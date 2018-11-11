Евросоюз отклонил ключевое предложение Мэй по Brexit - СМИ

В Европейском союзе отклонили ключевое предложение главы британского правительства Терезы Мэй по условиям выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза. Речь идет о сохранении Великобритании в таможенном союзе с ЕС после Brexit.

Как передает The Sunday Times, британский премьер-министр с помощью этого предложения рассчитывала объединить свой кабинет и преодолеть последнее препятствие в переговорах по Brexit.

В материале также говорится, что четыре министра, выступающих против Brexit, выразили готовность покинуть правительство Мэй.