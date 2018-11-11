«Посмешище для России» - в Великобритании прокомментировали учения НАТО в Норвегии

Британские специалисты высмеяли самые масштабные со времен окончания «холодной войны» учения НАТО Trident Juncture, которые прошли в Норвегии.

Как пишет Daily Express, в завершившихся 7 ноября маневрах, которые проводились в Балтийском море и в северной части Атлантики, приняли участие 45 тысяч военных, а также около десяти тысяч единиц военной техники.

По информации издания, ряд квалифицированных специалистов подверг сомнениям целесообразность и успех мероприятия. Эксперты также обратили внимание на то, что маневры проводились рядом с российскими границами, что стало для «потенциального противника» недвусмысленным намеком.

Кроме того, специалисты отмечают, что попытка произвести впечатление на Москву не удалась. По их мнению, учения стали «посмешищем» для РФ, а с учетом наличия у российской стороны ядерного оружия, провокация НАТО оказалась еще и недальновидной.