В Киеве появились билборды Порошенко со слоганом поэта-коммуниста

В Киеве появились социальные билборды президента Украины Петра Порошенко со слоганом «Гетъ вiд Москови!». Фотографию рекламного щита опубликовал в Facebook Денис Горохоdский.

Как сообщает Strana.ua, фраза принадлежит украинскому поэту-коммунисту 1920-30-х годов Николаю Хвылевскому.

Вероятно, слова касались вопроса, на какие образцы нужно ориентироваться при возрождении украинской культуры – на российские или на европейские.

Многие жители Украины не смогли точно перевести фразу и прочитали ее как «Руки прочь от Москвы». Это вызвало многочисленные шутки в Интернете.