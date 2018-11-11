Российский экипаж задержанного в Стамбуле сухогруза объявил голодовку

Российский экипаж задержанного в Стамбуле сухогруза Streamline объявили голодовку. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление капитана судна Бахмана Багирова.

В беседе с корреспондентом информагентства он рассказал, что моряки требуют от компании-судовладельца погасить долги по зарплате.

«Наш экипаж из десяти человек, которому в течение пяти месяцев не выплачивают зарплату, объявил голодовку. Обращались во все возможные инстанции, результата ноль», - сообщил капитан.

Багиров при этом подчеркнул, что «проходящий судебный процесс, который якобы мешает выплате зарплаты», является лишь «отговоркой» компании-судовладельца Аkca Shipping.

Капитан сухогруза также сообщил, что судовладелец задолжал морякам около $90 тыс. По его словам, экипаж не покидает судно, поскольку существуют опасения потерять шансы на погашение долгов.

Ранее сайт телеканала «Звезда» сообщал, что в Стамбуле арестовали судно Streamline с российскими моряками на борту из-за долгов владельца.