Российские ученые предсказали исчезновение арктических птиц

Международная группа ученых выяснила, что глобальное потепление может привести к заметному сокращению численности куликов в Арктике. Об этом сообщила пресс-служба Московского государственного университета.

Специалисты выяснили, что в течение последних 70 лет хищники стали чаще разорять гнезда куликов. Они считают, что изменение пищевых предпочтений зверей вызвано изменениями климата. Это явление может привести к сокращению численности северных видов куликов или даже к исчезновению некоторых из них.

Согласно одной из гипотез, хищники все чаще разоряют гнезда куликов по причине снижения численности мышевидных грызунов, которое вызвано глобальным потеплением. Яйца птиц – альтернативный корм, на который вынуждены переходить хищные животные.

По словам ведущего научного сотрудника Научно-исследовательского зоологического музея МГУ имен М.В. Ломоносова Павла Толмачева, результаты исследования показывают происходящие в природе изменения в глобальном масштабе, в данном случае во взаимоотношениях хищников и жертв.