В Германии раскрыт заговор военных с целью убийств политиков

Федеральное управление уголовной полиции Германии раскрыло заговор немецких военных, в планы которых входили убийства политиков.

Как передает Focus, ссылаясь на материалы расследования, в заговоре принимали участие военнослужащие бундесвера, а также ассоциации элитных солдат Uniter.

Силовикам стало известно, что заговорщики намеревались в так называемый «день икс» ликвидировать некоторых политиков. В настоящий момент нет данных о полном списке потенциальных жертв, однако известно, что в нем значился глава фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Бартч.

В материале также говорится, что для совершения задуманного участники заговора приобрели оружие, боеприпасы и запаслись топливом.

Кроме того, по информации издания, расследованию по делу группы мешал сотрудник военной контрразведки, который сообщал заговорщикам о предстоящих обысках и о процессе следствия в целом.