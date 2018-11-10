В Петербурге открыли памятную доску министру финансов Российской империи Коковцову

В Санкт-Петербурге открыли памятную доску одному из самых известных экономистов Российской империи – Владимиру Коковцову. Он занимал пост министра финансов страны в 1904-1905 и 1906-1914 годах.

Доску открыли на доме по Моховой улице, где проживал экономист. Организатором установки памятной таблички выступило Федеральное казначейство России. Торжественная церемония была приурочена к юбилейной дате – в 2018 году исполнилось ровно 165 лет со дня рождения Коковцова.

«Нам, нынешним финансистам, работающим в финансовой системе… выпала большая честь сегодня отдать память нашим замечательным, выдающимся предкам, работавшим в структуре министерства финансов. Владимир Николаевич был удивительным человеком, объединявшем в себе честность, порядочность и принципиальность», - отметил в ходе церемонии открытия таблички глава казначейства России Роман Артюхин.

Владимир Коковцов происходил из дворянского рода. За время карьеры он служил в министерстве юстиции и Государственной канцелярии, работал с Вячеславом Плеве и Сергеем Витте, позже сам стал министром финансов Российской империи. В качестве главы этого ведомства Коковцов был известен взвешенной финансовой политикой и укреплением отношений с западными державами.