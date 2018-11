В США потерпел крушение легкомоторный самолет

Четыре человека стали жертвами крушения легкомоторного самолета в США.

Как сообщает ABC, ссылаясь на местную полицию, инцидент произошел в американском штате Айова. Согласно предварительным данным, причиной ЧП стал сердечный приступ, который случился у пилота воздушного судна.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства трагического инцидента.

A small plane crashed in central Iowa, killing all four people on board, after the pilot apparently had a heart attack and a student pilot was going to attempt an emergency landing, authorities said Saturday. https://t.co/ie8f0ZyL76 pic.twitter.com/nJjTmir8eC