В Новочеркасске прошел турнир по карате памяти погибшего в Сирии Александра Позынича

В физкультурно-оздоровительном комлексе «Газпром – детям» в городе Новочеркасск прошли соревнования по каратэ киокусинкай. Турнир, получивший название «Кубок мужества», провели в память о героическом уроженце городе – морпехе Александре Позыниче, который погиб в Сирии при исполнении долга.

Для участия в турнире собрались более четырехсот спортсменов из различных южных областей страны. На открытии мероприятия присутствовали представители Федерации Киокусинкай Ростовской области, чиновники администрации Новочеркасска и, конечно, родные, близкие и сослуживцы Александра Позынича.

Турнир «Кубок мужества» проводится в городе уже в третий раз. С каждым годом география мероприятия растет, на него приезжает все больше спортсменов из Ростовской области и соседних регионов.

Александр Позынич погиб 24 ноября 2015 года во время спасательной операции на территории Сирии. Он находился в вертолете, который был отправлен для эвакуации экипажа сбитого бомбардировщика Су-24М. В процессе миссии машина была подбита. Александр Позынич посмертно награжден орденом Мужества.