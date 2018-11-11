Трамп нашел виновных в лесных пожарах в Калифорнии

Президент США Дональд Трамп заявил, что в лесных пожарах в Калифорнии виноваты местные власти. Он пригрозил лишить штат федерального финансирования в случае, если проблема нецелевого использования выделяемых на борьбу со стихией средств не будет решена. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, каждый год выделаются миллиарды долларов штату, а люди «все продолжают гибнуть, и все из-за плохого управления лесами».

В четверг начался лесной пожар Camp на севере калифорнии, его жертвами стали уже девять человек. Огонь охватил более 36 тысяч гектар и уничтожил почти сем тысяч построек. Он стал самым разрушительным в истории штата.

Ранее стало известно, что пожары в Калифорнии оставили без жилья сотни людей. В штате объявлена экстренная эвакуация. Стена огня вплотную подступила к жилым кварталам города Парадайс.