Трамп рассказал об «очень продуктивных» встречах в Париже
Президент США прибыл в Париж для участия в мероприятиях, посвященных столетию окончания Первой мировой войны.
Фото: Brian Cahn, Globallookpress
Президент США Дональд Трамп провел очень продуктивные для своей страны встречи во время поездки во Францию. Об этом американский лидер заявил в своем Twitter.
«Сегодня у меня были очень продуктивные для нашей страны встречи и звонки», - написал президент в социальной сети.
Напомним, президент США Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланией прибыл столицу Франции для участия в мероприятиях, посвященных столетию окончания Первой мировой войны.
В субботу, 10 ноября, американский лидер провел, в том числе, встречу с французским президентом Эммануэлем Макроном. Во время беседы главы двух государств обсудили вопрос создания общеевропейской армии, а также повышения доли расходов ЕС в рамках НАТО.