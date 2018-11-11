Трамп рассказал об «очень продуктивных» встречах в Париже

Президент США Дональд Трамп провел очень продуктивные для своей страны встречи во время поездки во Францию. Об этом американский лидер заявил в своем Twitter.

«Сегодня у меня были очень продуктивные для нашей страны встречи и звонки», - написал президент в социальной сети.

Напомним, президент США Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланией прибыл столицу Франции для участия в мероприятиях, посвященных столетию окончания Первой мировой войны.

В субботу, 10 ноября, американский лидер провел, в том числе, встречу с французским президентом Эммануэлем Макроном. Во время беседы главы двух государств обсудили вопрос создания общеевропейской армии, а также повышения доли расходов ЕС в рамках НАТО.