Шахматы станут обязательным предметом в российских школах

Со следующего учебного года в ряде российских школ появятся обязательные уроки шахмат. Об этом сообщила пресс-служба Международного шахматного клуба.

Отмечается, что в Министерстве образования положительно оценили пример Москвы и ХМАО-Югры, где в некоторых учебных заведениях уже обучают шахматам. Эту идею также одобряет глава ведомства Ольга Васильева. В данный момент уже есть учебники и созданы рабочие программы для педагогов. Общий объем курса в первом классе составит 33 часа, а в остальных классах начальной школы – 34 часа.

Президент Шахматной федерации рассказал, что в регионах, где уже есть уроки шахмат, программа реализуется успешно. По его словам, количество поклонников шахмат в Югре растет.Он обратил внимание на то, что занятия положительно влияют на успеваемость и по другим предметам.