День тортиков и букетиков: на Украине предложили изменить празднование 8 марта из-за России

Украинское общество готово отказаться от традиции празднования 8 марта. Об этом заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, сообщает издание «Главред».

По его словам, все больше украинцев понимает, что они не могут жить в одном ритме с государством-агрессором. Вятрович отметил, что синхронное празднование определенных дат с Россией «ослабляет» Украину. Он считает, что молодое поколение жителей страны не испытывает ностальгии по подобным праздникам.

Директор подчеркнул, что в новом формате «совершенно излишним будет выходной день, который превращает этот праздник в "день тортиков и букетиков "».