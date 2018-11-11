В Австрии арестовали подозреваемого в шпионаже отставного военнослужащего

Отставной полковник австрийских вооруженных сил, которого подозревают в шпионаже в пользу РФ, арестован. Такое заявление сделал прокурор Роберт Хольцляйтнер.

Как пишет газета Kleine Zeitung, военнослужащего арестовали минувшей ночью, сейчас он находится в предварительном заключении.

Отмечается, что мера пресечения в виде ареста в отношении подозреваемого была избрана во избежание его бегства из страны.

Ранее сообщалось, что отставной полковник ВС Австрии, который якобы занимался разглашением национальных государственных тайн в пользу России, дал признательные показания.

Напомним, 8 ноября австрийские спецслужбы задержали 70-летнего отставного военного, который якобы на протяжении 20 лет предавал российской разведке информацию о ВВС Австрии, артиллерийских системах страны, миграционном кризисе в государстве, а также подробные данные о местных высокопоставленных армейских чиновниках.