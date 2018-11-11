Стала известна вероятная причина смерти семейной пары и двух детей

В СК РФ заявили, что, возможно, причиной смерти семьи в Электростали стало пищевое отравление.

Сообщается, что были изъяты продукты, включая грибы, которые, вероятно, члены семьи употребили в пищу.

На месте происшествия работают криминалисты и следователи, также организована проверка, по результатам которой будет возбуждено уголовное дело.

Ранее тела четырех членов семьи обнаружили в Электростали. Жертвы – супруги и их дети, одному из которых два года, другому – девять лет.