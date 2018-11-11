В Брюсселе спецназ задержал вооруженного ножом мужчину

В Брюсселе полицейский спецназ задержал вооруженного ножом мужчину, который угрожал посетителям ресторана. Сейчас правоохранители пытаются установить мотивы поступка злоумышленника.

Как сообщает телеканал RTL, инцидент произошел в городском районе Иксель. Там посетитель одного из ресторанов, расположенных на Американской улице, начал угрожать холодным оружием другим людям, которые были в заведении.

После того, как информация о происшествии поступила стражам порядка, они перекрыли несколько улиц, расположенных рядом с местом ЧП. Затем к зданию ресторана подоспел спецназ.

Поняв, что силы неравны, злоумышленник сдался полиции. В результате инцидента никто не пострадал.