В Брюсселе спецназ задержал вооруженного ножом мужчину
Злоумышленник угрожал холодным оружием посетителям одного из брюссельских ресторанов.
Фото: Ирина Калашникова, РИА Новости
В Брюсселе полицейский спецназ задержал вооруженного ножом мужчину, который угрожал посетителям ресторана. Сейчас правоохранители пытаются установить мотивы поступка злоумышленника.
Как сообщает телеканал RTL, инцидент произошел в городском районе Иксель. Там посетитель одного из ресторанов, расположенных на Американской улице, начал угрожать холодным оружием другим людям, которые были в заведении.
После того, как информация о происшествии поступила стражам порядка, они перекрыли несколько улиц, расположенных рядом с местом ЧП. Затем к зданию ресторана подоспел спецназ.
Поняв, что силы неравны, злоумышленник сдался полиции. В результате инцидента никто не пострадал.