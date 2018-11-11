Украинский самолет экстренно посадили из-за русского языка

На украинском самолете произошел скандал вокруг рейса самолета компании YanAir, который летел по маршруту Киев – Шарм-эль-Шейх. Он совершил вынужденную посадку в аэропорту Каира из-за языкового спора между экипажем и пассажирами. Об этом сообщило издание Главред.

По словам Ирины, которая летела этим самолетом, пилот общался и делал объявления только на русском языке.

«На просьбу разговаривать на украинском, которую высказал один из архитекторов, получили в ответ отказ в агрессивной форме», - рассказала она.

Женщина добавила, что причиной скандала стал конфликт стюардессы с мужчиной, у которого был чуб. Она отметила, что бортпроводница высказалась по этому поводу, на что пассажир сказал о недопустимости перехода на личности. Стюардесса вызвала в салон пилота, который начал угрожать, продолжая разговаривать по-русски.

Через два часа после конфликта самолет сел в Каире

Другая пассажирка Лариса рассказала, что экипаж вызвал местную полицию, и с рейса сняли семь человек, которых посадили в автобус.

Она отметила, что все были очень удивлены посадкой самолета в другом городе.

«К нам приходит полиция, а командир заявляет, что мы можем выходить, если нам не нравится, и мест в египетских тюрьмах на всех хватит», - рассказала она.

Позже пассажиров, снятых с рейса, отпустили. На следующий день они добрались до Шарм-эль-Шейха.