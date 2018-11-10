Российские дипломаты поздравили Марию Бутину с днем рождения

Сотрудники российского посольства в Вашингтоне посетили задержанную в США гражданку РФ Марию Бутину и поздравили ее с днем рождения. Об этом дипмиссия сообщила на своей странице в Twitter.

«Сотрудники посольства РФ в Вашингтоне посетили сегодня Марию Бутину. Мария поблагодарила всех, кто поздравил ее с днем рождения», - сказано в сообщении.

Напомним, новые слушания по делу Бутиной пройдут в федеральном окружном суде Вашингтона 6 декабря.

Мария Бутина была задержана в Вашингтоне 15 июля и с тех пор содержится в тюрьме. Ей инкриминируют участие в заговоре и шпионаже. Власти РФ считают, что обвинения против россиянки были сфабрикованы.