Президент Австрии призвал не драматизировать ситуацию вокруг экс-полковника ВС Австрии

Президент Австрии Александр ван дер Беллен заявил, что не нужно драматизировать тему отношений с Россией из-за скандала вокруг экс-полковника Вооруженных сил Австрии, которого подозревают в шпионаже. Он призвал сначала расследовать эту ситуацию.Об этом он рассказал в эфире радиостанции Ö1.

«Посмотрим, есть ли в ней нечто большее, чем, так сказать, выдуманная история, тогда нужно будет принимать соответствующие меры», — заявил он.

Он отметил, что необходимо выяснить, касается ли это австрийских дел или разных переговоров, например, с НАТО.

Напомним, 8 ноября австрийские спецслужбы задержали полковника армии Австрии, который якобы занимался шпионажем в пользу России на протяжении 20 лет. Он якобы должен был собирать информацию об австрийском вооружении и высокопоставленных военнослужащих. Прокуратура Зальцбурга проверяет обвинение, которое выдвинуло Министерство обороны Австрии против 70-летнего отставного офицера. Из-за этого посол Австрии в России Йоханнес Айгнер прибыл в российский МИД.

Ранее стало известно, что бывший австрийский полковник, который якобы занимался разглашением национальных государственных тайн в пользу России, дал признательные показания.