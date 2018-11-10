На Украине пригрозили России усилением санкций из-за выборов в Донбассе

Международные санкции против России будут усилены из-за выборов в самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Такое заявление сделал глава украинского МИД Павел Климкин.

«И мы с нашими партнерами уже работаем над этим», - написал он в Twitter.

Министр иностранных дел также обратился к жителям Донбасса с призывом не принимать участия в «фейковых» выборах.

Напомним, выборы глав и депутатов народных советов ЛНР и ДНР пройдут в республиках 11 ноября 2018 года. Киев заявил, что выборы нарушают закон Украины. В Москве считают проведение выборов необходимостью в сложившихся условиях.

Ранее сообщалось, что СБУ возбудила уголовное дело «по факту организации незаконных выборов на временно оккупированных территориях» в Донбассе.