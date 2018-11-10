Обнаружен новый способ борьбы с особо опасным раком

Ученые Университета Техаса в Хьюстоне выяснили, что нормализация циркадных ритмов позволяет подавить рост особо опасных раковых опухолей печени.

Циркадные ритмы – это колебания различных биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи и зависящих от режима дня. Соблюдение правильного режима увеличивает продолжительность жизни организма и уменьшает риск рака, а нарушенные биоритмы же, в свою очередь, провоцируют развитие различных заболеваний.

Исследователи определили изоформу ядерного фактора, который подавляет работу гена, определяющего циркадный ритм. Доказано, что около половины подобных клеток способны вызвать циркадную дисфункцию. Данные об этом приведены на портале MedicalXpress.

Когда ученые активизировали противоположные изоформы ядерного фактора, злокачественные клетки начинали гибнуть. Таким образом, результаты исследований говорят о том, что поддержка циркадных ритмов действительно помогает в профилактике и лечении рака.