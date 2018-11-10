СБУ возбудила уголовное дело по факту организации выборов в ДНР и ЛНР

СБУ возбудила уголовное дело «по факту организации незаконных выборов на временно оккупированных территориях» в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры Украины.

В ведомстве считают, что подготовка к выборам «является незаконной и противоречит закону Украины».

Ранее сообщалось, что Евросоюз не признает выборы в ЛНР и ДНР, считает их незаконными и нелегитимными. Об этом заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Выборы глав и депутатов народных советов ЛНР и ДНР пройдут в республиках 11 ноября 2018 года. Киев заявил, что выборы нарушают закон Украины. В Москве считают проведение выборов необходимостью в сложившихся условиях.