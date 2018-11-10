Ученые сообщили о приближении к Земле «кометы смерти» в виде черепа

К Земле приближается астероид 2015 TB145, второе название которого «комета смерти», его небесное тело получило из-за внешней схожести с черепом человека.

Как сообщает Space.com, астероид приблизится к Земле 11 ноября, подойдя на расстояние в 38 миллионов километров.

По данным NASA, астероид представляет собой мертвую комету.

Отмечается, что его приближение к Земле не представляет угрозы из-за незначительного размера.