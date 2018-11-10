Ушла их жизни Юлия Волчкова

В субботу, 10 ноября, умерла заслуженная артистка Украины, актриса Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра Юлия Волчкова.

Причиной стала тяжелая болезнь. Родной театр актрисы выразил глубокие соболезнования в связи с печальной вестью.

«Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти очаровательной женщины с удивительной энергетикой и художественным талантом. Выражаем искренние соболезнования семье и близким», — говорится в сообщении на официальной странице театра в Facebook.

Волчковой было 44 года. Помимо театральной работы, она снималась в фильмах и сериалах, среди которых «Нити судьбы», «Роксолана», «День рождения буржуя» и других.