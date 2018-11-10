В Хаме в результате обстрелов со стороны боевиков погибли шесть военнослужащих армии Сирии

В ходе обстрелов позиций правительственных войск боевиками, действующими в Идлибской зоне деэскалации, погибло шесть и ранено пятеро военнослужащих сирийских правительственных войск. Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

Всего же в течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов в провинции Хама, Латакия и Алеппо.