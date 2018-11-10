В Израиле на глазах очевидцев ушел под землю участок трассы

В Израиле под землю ушел участок крупной магистрали около Мертвого моря. Момент обрушения попал на видео. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как дорога через реку постепенно разламывается на части, которые затем падают на несколько метров вниз.

В результате обвала движение по трассе было полностью заблокировано. Четыре человека не смогли самостоятельно перебраться через образовавшуюся пропасть. Их пришлось эвакуировать на вертолете.

Обрушение трассы произошло из-за эрозий почвы и подтоплений, вызванных обильными осадками. Сейчас на аварийном участке ведутся ремонтные работы.