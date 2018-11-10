Арктический антициклон накроет Москву морозами и снегом

На Москву надвигается арктический антициклон. Грядущий понедельник, 12 ноября, может стать самым холодным днем наступающей недели.

Ночью с воскресенья на понедельник температура воздуха в столичном регионе опустится до 6-8 градусов ниже нуля. В Подмосковье и того ниже – столбики термометров опустятся до минус 10. В течение следующего дня следует ожидать нуля градусов – и это ниже нормы на три значения.

Вторник пройдет без изменений, но уже в среду холод ослабеет. Как сообщает портал «Метеовести», вечером среды в столице может начаться метель, которая не прекратиться и на следующий день. Выпадет 2-3 сантиметра снега.

В конце текущей недели температура не поднимется выше трех градусов тепла, туман продержится в Москве до самого воскресенья.