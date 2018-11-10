Назван действенный способ похудения без диет и упражнений

Ученые из гарвардской Медицинской школы выяснили, что находящийся в состоянии покоя человеческий организм сжигает в вечернее время на 10% больше калорий, чем утром. Но работает это, только если совпадают биологический ритм человека и реальное время суток.

Семеро добровольцев стали естествоиспытателями. Два месяца они прожили в лаборатории без окон в состоянии исключительного покоя. У них даже забрали телефоны и часы. Режим для испытуемых регламентировали диетологи, отодвигая время сна на четыре часа ежедневно.

Итогом эксперимента оказался вывод о том, что при совпадении биологического и фактического вечеров организм человека сжигает примерно полграмма жира, абсолютно не прилагая никаких усилий.

«Если человек нарушает режим дня, ложится спать все позже и позже, то разница между временем наступления биологического и фактического вечеров возрастает. В итоге биологический вечер наступает в неблагоприятное для сжигания калорий время суток», - приводят «Известия» текст исследования.

Так, ученым удалось прийти к выводу, что четкий режим дня позволяет сжигать больше калорий и не набирать лишний вес.