В Москве открыли памятник Тургеневу

В Москве к двухсотлетию со дня его рождения русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева открыли первый посвященный ему памятник. Монумент стал частью архитектурно-музейного комплекса «Тургеневский квартал».

Президент России Владимир Путин побывал на открытии, сказал теплые слова создателю монумента, народному художнику Сергею Казанцеву, и возложил к пьедесталу букет алых роз.

Президент осмотрел также экспозицию Дома-музея Ивана Тургенева, открытого после реконструкции. В этом особняке в середине XIX века жила мать писателя Варвара Петровна, и именно там произошли события, по которым написан рассказ «Муму».