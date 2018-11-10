Эрдоган рассказал о местонахождении убийцы саудовского журналиста
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что среди задержанных в Саудовской Аравии есть убийца журналиста Джамаля Хашогги.
По убеждению президента Турции, Саудовская Аравия может узнать, кто лишил жизни журналиста, если «заставит говорить» людей, «которые прибыли в Стамбул и находятся среди задержанных саудовскими властями».
«Нет нужды искать кого-то еще», - цитирует Эрдогана издание Daily Sabah.
Речь идет о группе из 15 человек, которые прибыли в Турцию за день до убийства Хашогги. Также турецкий лидер призвал саудовских чиновников внести свой вклад в раскрытие обстоятельств убийства журналиста.
Ранее Эрдоган уже делал заявления по поводу убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги. В частности, президент Турции заявил, что приказ об убийстве был отдан высокопоставленными должностными лицами саудовского правительства.