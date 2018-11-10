«Врач кричала, дергалась» - пациентка о грубом отказе в рецепте на инсулин

Пациентка Надежда Гречкина, которой врач Краснодарской больницы в грубой форме отказала в рецепте на инсулин, рассказала «Звезде» о произошедшем. По словам девушки, с самого начала разговор пошел «на повышенных тонах», врач была «на взводе».

«Я пришла без талона, да. Я записывалась на дату через месяц, но у меня ребенок и работа, я не могла знать, что буду делать через месяц в этот день в это время. То есть не факт, что получится уйти с работы. В тот момент мой ребенок лежал в больнице в другом городе. Основное время я проводила с ним. Раньше мне выписывала медсестра нашего эндокринолога, в прошлый раз мне сказали, что инсулин закончился, но все было по-доброму. В этот раз мне жестко отказали. Я спросила врача, почему она злая. Она уже с самого начала была на взводе, прямо дергалась, нервничала. Начали кричать друг на друга, полетели тетрадки. Она кричала, ее уже несло. И потом прозвучали эти слова», - рассказала «Звезде» Надежда.

Ранее в Сети появилось видео, на котором врач в карайне грубой форме отказывается выписать девушке инсулин, объясняя свои действия тем, что та пришла без предварительной записи. Несмотря на все объяснения пациентки, врач продолжает отказывать в выписке рецепта, а в какой-то момент отбрасывает в сторону ее медицинскую карту.

Сейчас врача уволили, а Следственный комитет РФ приступил к проверке ее действий.