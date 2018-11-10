Нефтяники подписали соглашение о стабилизации цен на топливо

«Нефтегазхолдинг» и «Газпромнефть» подписали соглашение с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой. В документе указаны меры стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов.

Как сообщают «Известия», стороны выразили заинтересованность в справедливом ценообразовании и развитии топливного рынка РФ.

Ранее сообщалось, что независимые российские автозаправки ждут неожиданные и внеплановые проверки. Инспекторами выступят ФНС и ФАС по поручению вице-премьера Дмитрия Козака.