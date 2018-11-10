Ефремову запустили в лицо тортом во время спектакля

Коллеги поздравили актера Михаила Ефремова с 55-летием неожиданным образом. Прямо во время спектакля «Чапаев и Пустота» актеру запустили тортом в лицо на сцене. Такого эпизода в сценарии прописано не было.

Как рассказал PR-менеджер спектакля Константин Филиппов, зрители поняли шутку и поддержали ее аплодисментами.

«Во время спектакля, в самый неожиданный для актера момент, актер Павел Сборщиков, играющий роль Сердюка, незаметно вынес прямо на сцену праздничный торт и запустил его имениннику в лицо», - приводит РИА Новости слова Филиппова.

Сам Ефремов тоже адекватно отреагировал на своеобразную шутку и принял поздравления от коллег и зала. После небольшой паузы спектакль продолжился.