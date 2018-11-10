Бывший австрийский полковник признался в шпионаже - СМИ

Отставной австрийский полковник, который якобы занимался разглашением национальных государственных тайн в пользу России, дал признательные показания.

Бывший военнослужащий признался, что будто бы получал деньги за такого рода «услуги». По данным СМИ, экс-полковник долгое время работал в министерстве обороны Австрии, где якобы мог узнавать данные переговоров и получать сведения об отношениях среди высшего руководящего состава. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на австрийское издание Die Presse.

Однако, по его сведениям, доступа к особо важным государственным секретам экс-полковник не имел. Издание утверждает, что он хотел уволиться со службы в 2006 году, но потенциальное давление со стороны якобы могло не дать ему сделать это.

Напомним, 8 ноября австрийские спецслужбы задержали полковника армии Австрии, который якобы занимался шпионажем в пользу России на протяжении 20 лет. Он будто бы должен был собирать информацию об австрийских ВВС, артиллерийских системах, миграционном кризисе и подробные данные об австрийских высокопоставленных военнослужащих. Прокуратура Зальцбурга проверяет обвинение, которое выдвинуло Минобороны Австрии против 70-летнего отставного офицера. В связи с этим посол Австрии в России Йоханнес Айгнер прибыл в российский МИД.