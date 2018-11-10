Опубликовано видео изнутри горящего ТЦ «Лента»

«Звезда» публикует видео изнутри горящего торгового центра «Лента» в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Кадры предоставило МЧС по региону.

В ликвидации пожара были задействованы 200 сотрудников ведомства и 47 единиц спецтехники. По предварительным данным, пожар мог начаться после того, как работники магазина случайно уронили с высоты емкость с горючей жидкостью.

Гипермаркет вспыхнул сегодня в 08:30. Площадь возгорания составила 4,8 тысячи квадратных метров, в 10:05 мск пожар был локализован, открытое горение ликвидировано, произошло обрушение на общей площади 3,2 тысячи квадратных метров. Пострадали два человека. Сто человек были эвакуированы.